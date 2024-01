Paolillo | «Inter la più forte Ma la Juventus ha un grande vantaggio»

(Di giovedì 25 gennaio 2024) Un vecchio dirigente dell’, Ernesto, ha parlato della squadra nerazzurra su Radio Firenze Viola a pochi giorni dall’impegno contro la Fiorentina. POSSIBILITÀ – Ernestoavverte Simone Inzaghi dai pericoli prossimi: «Io sono convinto che l’sia molto, probabilmente la più. Però considerato ildi non giocare le coppe, lasarà una rivale agguerrita fino alla fine del campionato. L’non deve pensare di aver già vinto. Domenica per loro non sarà un match facile, deve vincere ad ogni costo prima dello scontro diretto contro la. Saranno orfani di Barella e Calhanoglu, i due registi del gioco di Inzaghi»-News - Ultime notizie e ...

