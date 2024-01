Paola Perego operata d’urgenza | Carrieri Siu | “Sottoposta a tumorectomia robotica salva rene”

Leggi su thesocialpost

(Di giovedì 25 gennaio 2024) “La prevenzione puòre la vita”. Lo ha scritto in un post su Instagram, la conduttrice Rai sottoposto ad un intervento per una neoplasia. Parole che vengono confermate da Giuseppe, presidente della Società italiana di urologia (Siu). “L’intervento disi fa frequentemente avvalendosi della chirurgiache consente di asportare solo la parte malata delin modo preciso e selettivo, preservando la funzionalità della parte buona dell’organo”, ha spiegatoall’Adnkronos Salute riferendosi all’intervento chirurgico di “nefrectomia parziale per una neoplasia” a cui la conduttrice tv ha dichiarato, via social, di essersi.Leggi anche:...