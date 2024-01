Panchina Milan | resiste l’idea Conte Ma non piace solo ai rossoneri

Il Milan riflette e studia il futuro della panchina rossonera tra i nomi di Motta e Conte, arriva il dietrofront: “Pioli va confermato” È stata ed è tuttora una stagione molto particolare per il Milan ...Il Milan sta sondando il terreno per le occasioni che si possono presentare entro gli ultimi giorni del mercato di gennaio: colpo dalla Bundesliga.Atalanta-Udinese (sabato 27 gennaio con calcio d`inizio alle ore 15 in diretta su DAZN) è una gara valevole per la 22ª giornata di campionato in Serie A,.