Panatta | “Se Sinner batte ancora Djokovic | segnerebbe una tappa verso il ritiro del serbo”

(Di giovedì 25 gennaio 2024) Roma, 25 gennaio 2024 – C'è grande attesa per la semifinale tra Jannike Novak. Questa notte alle 4,30 italiane i due campioni dell'Atp scenderanno in gara all'Australian Open per puntare alla finale del Torneo. Alla vigilia della partita, ha parlato Adriano. La storica leggenda del tennis azzurro è intervenuto su Rai Radiouno. Nella trasmissione 'Un giorno da pecora',ha detto: "Metto la sveglia, è una partita che bisogna guardare per forza. Seuna voltaforse unaildi Nole".

