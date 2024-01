Panatta dubbioso su Alcaraz | “Si è involuto | sembra che non gliene freghi niente Di testa non è come Sinner”

Leggi su oasport

(Di giovedì 25 gennaio 2024) Analisi anche con il sorriso. Adrianoe Paolo Bertolucci, amici da una vita sul campo da tennis e non solo, stanno offrendo spunti interessanti in questi giorni di Australian Open, primo Slam del 2024. A questo proposito nella giornata di ieri si è definito il quadro delle semifinali del tabellone maschile, viste le vittorie di Daniil Medvedev e di Alexander Zverev. Il russo e il tedesco, dunque, si confronteranno per un posto nell’atto conclusivo, mentre nell’altra semifinale ci saranno Jannike Novak Djokovic. Nell’ormai noto Podcast “La Telefonata”, pubblicato su Spotify, nella puntata “La ribollita” il campione del Roland Garros ha espresso un parete tecnico su Carlos, sconfitto da Zverev nell’ultimo quarto di finale disputato sul campo della Rod Laver Arena. Una prestazione decisamente sottotono dell’asso ...