Panathlon | rinnovo delle cariche Franco Rossi confermato alla presidenza

Leggi su lanazione

(Di giovedì 25 gennaio 2024)restaguida delanche per il biennio 2024-25. Ildel consiglio direttivo non ha portato modifiche sulla poltrona di presidente mentre passano il testimone, per motivi di lavoro, il vice presidente vicarioFerretti e il tesoriere Pierluigi Andreini. Entrano Valentina Corsetti, Fabio Nocchi e Roberto Ulmi. La conferma è uscita nel corso dell’assemblea che si è tenuta nell’hotel Granduca. "È stato un biennio positivo, quello appena passato – dice(nella foto) – che ha visto la ripresa di tutte le nostre attività e ha permesso al club una migliore introduzione sia ambito sportivo che scolastico. Mi preme ringraziare il vice presidente vicarioFerretti che lascia il direttivo ...