Palworld | le migliori mod da poter scaricare

Leggi su tuttotek

(Di giovedì 25 gennaio 2024) Per essere, a volte basta una mod: abbiamo radunato le tre più promettenti fino ad ora, in quel delirio che è il mondo diOra cheè in early access, pensereste che il team di sviluppo sia l’unico ad occuparsi dei ritocchi finali al titolo, ma questo non ha impedito ai fan più zelanti di dare vita alle più svariate mod ed è per questo che abbiamo qui radunato le. Naturalmente questa mini-guida sarà destinata ad invecchiare molto male, considerando che il gioco è “uscito” da meno di una settimana. Eppure, c’è già parecchio di cui parlare e, perché no, anche ridere, volendo. Pertanto vi invitiamo ad allacciare le vostre cinture di sicurezza: le cose stanno per farsi un po’ più… pazzerelle del trailer che avete visto qui sotto. Per il gusto di friggere l’hardware ...