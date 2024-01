Palworld | Il PETA interviene e non è contento di una feature del gioco

It’s finally happened: After Palworld amassed millions of downloads mere days following release on January 19, Pokémon has finally spoken up about the title, saying that they’ll be “investigating” it.A Discord server dedicated to Palworld mods has officially banned any creations that allow you to commit "vile" acts against the pals.Se c'è un'altra cosa che Palworld adesso ha in comune con la saga di Pokémon, è aver attirato l'attenzione di PETA, l'organizzazione no-profit a sostegno dei diritti degli animali che, spesso e ...