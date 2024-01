Palworld | arriva la risposta ufficiale di The Pokémon Company

Leggi su tuttotek

(Di giovedì 25 gennaio 2024) Non temete: Theè più che consapevole dell’esistenza di, sotto il quale il ghiaccio sta per farsi sottilissimo In questi ultimi giorniha praticamente monopolizzato le nostre pagine, ma tra le molte guide dedicate al gioco nella sua fase di early access ci chiedevamo cosa ne pensasse The. Del resto, pur essendo emerse in seguito prove dell’inesattezza circa l’analisi dell’utente di Twitter Byo che ha passato al microscopio i modelli 3D, l’iniziale no comment dei detentori della multimiliardaria IP non lasciava presagire granché di buono. La dichiarazione odierna parla chiaro: “Intendiamo investigare e prendere le dovute contromisure per ogni infrazione di copyright” sui mostriciattoli tascabili ufficiali. Il gioco di Pocketpair non è ...