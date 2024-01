Pallamano | definiti gli accoppiamenti per la Final 8 maschile di Coppa Italia

(Di giovedì 25 gennaio 2024) Dopo i recuperi della 13esima e ultima giornata del girone d’andata della stagione regolare della Serie A Gold 2023-2024 di, il quadro dei quarti die in vista della8 diè completo. L’evento che si disputerà a Rimini, dall’1 al 4 febbraio, vedrà i seguenti: Alperia Black Devils – Raimond Ego Sassari, Brixen – Teamnetwork Albatro, Conversano – Bolzano e Sidea Group Fasano – Cassano Magnago. Di seguito il recap sulla classifica aggiornata della Serie A Gold e sui quarti die per les di2024.: svelato il programma delles della2024 La classifica ...

