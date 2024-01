Pagarono con la prigionia l’amor di patria | medaglia d’onore a 73 deportati nei lager

anziché pagare alti costi di licenziamento, le imprese con esuberi potranno semplicemente non rinnovare i contratti a tempo determinato in scadenza. Negli anni di crescita del Pil dopo le due crisi ...Si sono sedute a tavola, hanno ordinato una cena e, dopo aver mangiato e bevuto sono scappate senza pagare. Ma facciamo un passo indietro. Lauren Petrosian ha pubblicato un video sul suo ...Nel 2024 si risparmieranno 20 euro sul canone Rai, sceso dai 90 euro l'anno, ai 70 attuali, che dal 2016 sono addebitabili sulle fatture dell'energia elettrica, suddivisi in 10 ...