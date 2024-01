Padova | aggredita 13enne fuori da scuola | denunciate due ragazzine

Leggi su tg24.sky

(Di giovedì 25 gennaio 2024) Aggressione atra ragazze giovanissime: la vittima è una tredicenne, le responsabili due quattordicenni che la aspettavano in strada,da unadel territorio. È successo ieri, 24 gennaio, ma la polizia ha identificato solo oggi tutte le parti coinvolte. Ci è riuscita anche grazie ai video del pestaggio diffusi sui social dalle stesseche hanno aggredito la: adesso sono segnalate al Tribunale dei Minori per lesioni aggravate e per aver poi diffuso le immagini della violenza.