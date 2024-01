Ostaggi Hamas | Qatar accusa Netanyahu | “Ostacola mediazione per carriera politica”

(Di giovedì 25 gennaio 2024) (Adnkronos) – Ilcontro Benjaminnel pieno delle trattative in corso per il rilascio degli. In un post su X, il portavoce del ministero degli Esteri di Doha ha attaccato il premier israeliano, per una serie di dichiarazioni "irresponsabili. Il riferimento è alle parole pronunciate dadurante un recente incontro con

Roma, 24 gen. – Non ci sarebbe stato alcun progresso, né tantomeno una svolta, nei colloqui con Hamas per raggiungere un accordo per il rilascio degli ostaggi in cambio di… Leggi ...I colloqui, ha riferito Axios, hanno riguardato l’accordo che dovrebbe portare al rilascio degli ostaggi a Gaza. Una fonte israeliana, citata dal sito americano, ha tuttavia precisato che in merito a ...Con l’82% delle schede scrutinate nelle primarie presidenziali repubblicane nel New Hampshire, Donald Trump guida con uno scarto a due cifre: 54,6% contro il 43,5% di Nikki Haley. Per ora i due candid ...