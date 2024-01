Ostaggi Hamas | Qatar accusa Netanyahu | “Ostacola mediazione per carriera politica”

Leggi su dayitalianews

(Di giovedì 25 gennaio 2024) Pubblicato il 25 Gennaio, 2024 (Adnkronos) – Ilcontro Benjaminnel pieno delle trattative in corso per il rilascio degli. In un post su X, il portavoce del ministero degli Esteri di Doha ha attaccato il premier israeliano, per una serie di dichiarazioni "irresponsabili. Il riferimento è alle parole pronunciate dadurante un recente incontro con le famiglie degli, durante il quale, secondo quanto rivelato da Channel 12, avrebbe definito ilun mediatore "problematico" e si sarebbe detto "molto arrabbiato con gli americani" che hanno rinnovato di dieci anni l'accordo sulla base militare di Udeid. "Siamo sconcertati dalle dichiarazioni attribuite al primo ministro israeliano in vari resoconti dei media sul ruolo di ...