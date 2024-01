Ostaggi Hamas | Biden invia capo Cia a Gaza per lavorare ad accordo su liberazione

Leggi su sbircialanotizia

(Di giovedì 25 gennaio 2024) Nei prossimi giorni sarà anche in Europa per colloqui sui possibili negoziati Per aiutare a mediare un ambiziosotraed Israele, che porti alladegli, il presidenteintendere nei prossimi giorni ail direttore della Cia, William J. Burns. L'intesa comprenderebbe il rilascio degliancora a