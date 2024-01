Ospitata di Ilary Blasi a Verissimo | da Silvia Toffanin per smentire Cristiano Iovino?

(Di giovedì 25 gennaio 2024)domenica ritornerà a. Un’finalizzata alla promozione del libro Che Stupida! La Mia Verità in cui racconta di nuovo il divorzio da Francesco Totti rivelando altri dettagli e anche “una bomba”. Ad annunciarlo sono stati i profili social della trasmissione che non hanno però lasciato trapelare niente. Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da(@tv) L’annuncio dell’è arrivato poche ore dopo l’intervista cheha rilasciato a Il Messaggero dove ha parlato di “frequentazione intima”. “Ci siamo conosciuti nel 2020, attraverso i social” – le parole di lui – “In seguito ci siamo accordati per conoscerci di persona ...

Non perdona Caterina Balivo. La conduttrice ha lasciato un commento al vetriolo su Ilary Blasi e le sue vicende personali in tema "amore"... Si allarga la ...Sanremo. Si rincorrono le voci di una probabile presenza di Francesco Totti a Sanremo 2024. Una notizia degli ultimi giorni ma nata lo scorso 6 novembre a Viva Rai 2 quando l’ex numero 10 della Roma, ...Sarebbe però la prima ospitata televisiva dopo l'uscita del documentario "Unica" e del libro "Che stupida" dell'ex moglie Ilary Blasi. Forse l'occasione per dire la sua Non resta che attendere ...