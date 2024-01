Osimhen o Anguissa | uno dei due giocherà contro il Verona | il motivo

Leggi su napolipiu

(Di giovedì 25 gennaio 2024) Scopri chi trasarà in campo per il Napoliildopo l’ottavo di Coppa d’Africa. Con l’ottavo di finale della Coppa d’Africa in programma per sabato 21 gennaio tra Nigeria e Camerun, gli occhi dei tifosi partenopei sono puntati su due dei loro giocatori chiave: Victore Frank Zambo. La posta in palio è alta, non solo per le Nazionali africane ma anche per il Napoli, che si prepara ad affrontare l’Hellasal Maradona il 4 febbraio. La competizione africana rappresenta una sfida cruciale per, entrambi fondamentali nella squadra di Walter Mazzarri. Con la prospettiva di una possibile eliminazione dalla Coppa d’Africa, uno dei due sarà a disposizione di Mazzarri per ...