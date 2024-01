Ortisei Precipita dalla seggiovia | morta Erna Perathoner Moroder

Leggi su laprimapagina

(Di giovedì 25 gennaio 2024) Incidentele nel comprensorio sciistico dell’Alpe di Siusi. Due donne sonote insieme, atterrando dopo un volo di 7 metri. Una di loro, , 83 anni, residente a, non ce l’ha fatta. Le gravi ferite riportate alla testa e al torace, oltre alle numerose fratture multiple, sonoo risultate fatali. In condizioni gravi, ma non in pericolo di vita, l’altra donna, 69 anni, trasportata in elicottero al pronto soccorso di Bolzano. I medici le hanno riscontrato un grave trauma al torace, lesioni alla testa e alla colonna vertebrale e una gamba rotta. La tragica caduta è avvenuta nei pressi della stazione a valle dellaa quattro posti Goldknopf /Punta d’Oro, che collega le piste Paradiso e Floralpina. Sul posto, a circa 1850 metri di quota, sono ...