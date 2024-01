Orsi | Lazio – Napoli | “Due squadre incerottate”

Leggi su terzotemponapoli

(Di giovedì 25 gennaio 2024) Fernando, ex portiere ed ex vice allenatore della, è intervenuto a Radio CrC nel corso della trasmissione “Si gonfia la rete”. Di seguito le sue dichiarazioni.sui portieri del“Tra i portieri sono per la gerarchia, a meno che non ci siano sfracelli c’è il titolare e la riserva. Il portiere ha bisogno di sentire fiducia. Gollini ha fatto bene in Supercoppa, non mi ha tanto convinto a Torino quando ha sostituito Meret. Gli azzurri hanno due buoni portieri, ma io reputo Meret ancora migliore. Il portiere non è aiutato da nessuno. Se il centravanti sbaglia tanti gol e alla fine ne segna uno, prende 7. Se il portiere fa tante parate e prende un gol alla fine, prende 4.5. Fossi l’allenatore, quando rientra Meret che sta bene, farei giocare lui. È una mia opinione. Solitamente quando cominci la ...