Oreo e Trudi smentiscono Chiara Ferragni | Nessun accordo di beneficenza nei contratti Codacons pronto alla denuncia

Leggi su ilgiornaleditalia

(Di giovedì 25 gennaio 2024), con due comunicati distinti, spiegano di non aver mai avuto alcundinelle rispettive collaborazioni commerciali con. L'imprenditrice cremonese, già indagata per truffa aggravata per i casi del Pandoro con Balocco, delle uova di Pasqua con Dolci Prez