OPPO migliora ColorOS 14 aggiungendo diverse nuove funzioni

Rapporto Esg Culture Lab, il 50% di chi lavora non riesce a impegnarsi Rapporto Esg Culture Lab, il 50% di chi lavora non riesce a impegnarsi La ... (sbircialanotizia)

La sentenza sulla Superlega "deve essere colta come un' opportunità per migliorare quello che c'è": è quanto ha detto il ministro dello sport Andrea ... (247.libero)

OPPO e Nokia hanno annunciato la firma di un accordo globale di licenza incrociata su brevetti relativi a tecnologie chiave per il 5G, potenzialmente risolvendo le controversie legali pendenti. L'acco ...Vi sarete accorti che in questi ultimi due anni OPPO aveva allentato un po' la presa nei mercati Europei, in particolare in Germania e Francia dove era ...Per quanto riguarda le foto, la fotocamera frontale da 32MP è la classica che ormai siamo abituati a trovare sugli smartphone di Oppo e OnePlus ormai da qualche anno, senza novità degne di nota da ...