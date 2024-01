Omicidio Manuel Millefanti | confessa l’assassino | “L’ho colpito qui | al cuore”

Emanuele Compagno è l’avvocato di Filippo Turetta, il carnefice di Giulia Cecchettin . Venuto alla ribalta per alcune sue dichiarazioni sul ... (donnapop)

Emanuele Caradonna , imputato per l’ Omicidio di Fabrizio Vallo - ucciso, il 2 febbraio scorso, a colpi d’arma da fuoco nell’androne di un palazzo di ... (feedpress.me)

Nessun ripensamento. Nessun cambio di rotta rispetto alla confessione rilasciata nella serata di lunedì, a nemmeno 24 ore dall’omicidio di Manuel Millefanti, 43 anni di Oltrona San Mamette, davanti ai ...Davanti agli inquirenti che lo hanno interrogato, Luca De Bonis ha confessato di aver ucciso l’amico Manuel Millefanti, trovato morto dalla madre nella sua casa di via Marconi ad Oltrona di San Mamett ...«L’ho colpito qui, al cuore». Con l'arma del delitto in mano, Luca De Bonis ha confessato l'omicidio dell'amico Manuel Millefanti, trovato morente dalla mamma in ...