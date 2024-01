Olimpiadi Invernali Under 18 | Collomb fa tris di medaglie | è bronzo nello slalom

Leggi su ilfaroonline

(Di giovedì 25 gennaio 2024) Gangwon, 25 gennaio 2024 – L’Italia Team dei Giovani sale a 14alle18, in svolgimento a Gangwon in Corea del Sud. Nelle scorse ore è stata Giorgiaad ottenere il terzo alloro in competizione. Sulle nevi di Jeongseon, l’Azzurra valdostana ha messo al collo ilolimpico. Lavanta già due(un oro nel gigante e un argento in combinata). Seconda è arrivata l’austriaca Maja Waroschitz, terza la tedesca Charlotte Grandinger. L’Italia conferma la prima posizione nelre con 9 ori vinti. Gli argenti sono 2 e i bronzi 3. Ilre dell’Italia (coni.it) ORO – Manuel Weissensteiner/Philipp Brunner (slittino, ...