Ok del Governo all’election day a giugno e terzo mandato per i sindaci

(Di giovedì 25 gennaio 2024) ROMA – Via libera del Consiglio dei ministri al decreto elezioni che prevede, tra l’altro, l’election day l’8 ed il 9, con l’accorpamento delle consultazioni europee ed amministrative, e ilper idi Comuni tra 5mila e 15mila abitanti. Nessun limite diper i comuni sotto i 5mila abitanti. “È stata prevista la possibilità che si svolgano su due giorni, attualmente con una possibilità che possano essere la domenica e il lunedì ma il consiglio dei ministri con provvedimento a parte ha deliberato anche l’accorpamento delle prossime elezione europee, e riguarda la giornata di sabato 8 e domenica 9 (, ndr)”. A spiegarlo è stato il ministro dell’Interno, Matteo Piantedosi (foto), nel corso di una conferenza stampa tenuta al termine del consiglio dei ...

La corposa falange dei fiscalisti al governo in appena un anno ha compiuto una delle sue missioni principali. Certamente una convinta copertura ... (ilfattoquotidiano)

L’obiettivo Italia no alla voce energia del futuro è quello di diventare hub europeo , passaggio già contenuto nel Pnrr che assegna al settore ben 3,5 ... (formiche)

Il Consiglio dei ministri di oggi, 25 gennaio, ha dato il via libera al disegno di legge sulla trasparenza delle campagne di beneficenza legate ad ... (open.online)

Kim Jong-un torna a minacciare i suoi storici nemici: un missile con capacità nucleari è stato lanciato nel Mar del Giappone. Seoul alza l'allerta ...E’ la nuova Questione Meridionale, che questa volta rischia di riaprire in Italia un dibattito mai sopito. Questa è la letteura che ne fa oggi un grande meridionalista, il giornalista-scrittore Mimmo ...coordinatore provinciale del M5S ed ex sottosegretario al Ministero del Lavoro nel Governo Conte II e Aldo Penna, ex parlamentare e ora rappresentante del gruppo territoriale del M5S Palermo centro.