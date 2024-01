Ok commissione a Superbonus senza modifiche | lunedì in Aula

(Di giovedì 25 gennaio 2024) LaFinanze della Camera ha concluso il voto sugli emendamenti al decretoe ha approvato il mandato al relatore, Guerino Testa (FdI), a riferire in, dove il provvedimento è atteso29 gennaio. Il decreto è stato approvato nella versione originale,: gli emendamenti, infatti, su cui il governo ha espresso parere negativo, sono stati tutti respinti. Il provvedimento, che scade il 27 febbraio, passerà poi al Senato per la seconda lettura.

Ok dalla commissione bilancio alla Manovra 2024 del governo Meloni, la prima in assoluto. Un sì arrivato all'alba dopo una maratona notturna al ... (ilgiornaleditalia)

Sul superbonus non vi sarà alcuna correzione del 110% (e 90%) di bonus applicabile anche nel 2024, alcuna apertura allo sconto in fattura e cessione dei crediti d’imposta quali opzioni alternative all ...Superbonus, il decreto è intoccabile. Nessuna modifica e emendamento nella legge di conversione al decreto legge salva spese del superbonus ...La caduta degli emendamenti in Commissione Finanze della Camera sta archiviando la misura, senza lasciare la possibilità di revisioni. L'Ance teme il blocco dei cantieri e l'inizio dei contenziosi ...