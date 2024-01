Ok CdM al ddl missioni internazionali

(Di giovedì 25 gennaio 2024) 20.21 Il Consiglio dei Ministri ha dato il via libera al disegno di legge sulla modifica della legge sulla partecipazione italiana alle. "Verrà agevolato l'impiego a livello operativo delle unità e dei mezzi impiegati nella stessa area e consentirà di individuare e approntare le forze ad alta e altissima prontezza,da impiegare all'estero al verificarsi di crisi o in situazioni di emergenza", spiega una nota della Difesa.

Il Consiglio dei Ministri ha dato il via libera al disegno di legge sulla modifica della legge sulla partecipazione italiana alle missioni internazionali.È arrivato il via libera del Cdm al cosiddetto "ddl Ferragni", che punta a rendere più trasparente l'attività di beneficenza, con norme più stringenti per gli influencer. Il provvedimento richiama, ne ...StampaPer le elezioni amministrative ed europee si voterà sabato 8 e domenica 9 giugno. Così è stato deciso nel decreto legge per l’election day approvato nel Consiglio dei ministri che ha anche dato ...