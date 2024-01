Oh La la Vita musica e risate Stile Corvetto

Leggi su ilgiorno

(Di giovedì 25 gennaio 2024) Oliva Inaugurato all’inizio di ottobre del 2022, Oh.La.la. è un locale in pieno spirito Anime Nascoste, capace di unire un arredamento vintage e particolare con eventi dal vivo e somministrazione smart e vivace, per illuminare una periferia complessa della città, come quella di, nello specifico via Bessarione e la vicina piazza Angilberto, su cui affacciano le vetrine del pub. Una zona piena die di voglia di aggregazione, che sembra avere proprio bisogno di spazi di socialità condivisa come questo. In un anno e mezzo di apertura, Oh.La.La ha già fatto parlare di sé per la qualità delle serate in cui suonano musicisti e gruppi già affermati non solo a Milano, e anche per eventi teatrali come la Tournée da Bar di Davide Lorenzo Palla, che ha fatto tappa qui nel tour di maggio dello scorso anno con ben tre spettacoli (Amleto, Romeo e ...