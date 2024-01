Oggi il decreto in Cdm Ipotesi terzo mandato per i sindaci di comuni sotto i 15mila abitanti

(Di giovedì 25 gennaio 2024) Dovrebbe contenere la possibilità delper ineifino ailelezioni attesoin Consiglio dei ministri. Nelle ultime bozze circolate alla vigilia è inclusa questa previsione, nodo politico che aveva portato a far slittare l’esame nell’ultima riunione del Cdm. Nei giorni scorsi fonti dell’esecutivo avevano riferito che la norma suldeineifra 5mila esarebbe stata esclusa dal, a meno di un’intesa. L’ultimo confronto ci sarà comunque in sede di esame delche fissa anche la data per le elezioni europee, sabato 8 e domenica 9 ...

Roma, 4 dic – Il Decreto flussi è come un dramma che serpeggia giorno dopo giorno, mese dopo mese. Prima di esplodere. oggi , come riportato da ... (ilprimatonazionale)

Il bracciante indiano: "Tante difficoltà ma ora sogno di portare in Italia mia moglie" "Sono arrivato in Italia grazie al decreto flussi nel 2010 , ... (sbircialanotizia)

La Serie A torna a riunirsi in presenza a Milano nella sede di Via Rosellini per l'ultima Assemblea di lega del 2023. Tanti i temi da dibattere... (calciomercato)

Il Consiglio dei ministri è convocato giovedì 25 gennaio, alle ore 10.30 a Palazzo Chigi, per l’esame del seguente ordine del giorno: Schema di decreto-legge su Disposizioni urgenti per le ...Il decreto elezioni in Consiglio dei ministri potrebbe includere la possibilità del terzo mandato per i sindaci nei Comuni fino a 15mila abitanti. La decisione finale verrà presa durante l'esame del ...L'emendamento della Lega alla delibera del Consiglio dei Ministri prevede lo stato di emergenza nazionale a partire dal 29 ottobre anziché dal 2 novembre, per garantire ristori anche a Lucca e Massa, ...