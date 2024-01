Offese e violenze psicologiche poi la colpisce | lei denuncia E’ accusato di maltrattamenti

Leggi su lanazione

(Di giovedì 25 gennaio 2024) Siena, 25 gennaio 2024 – Arriva all’ultimo momento in tribunale. Quando il paravento all’interno dell’aula è già stato sistemato. Per rendere meno difficile raccontare la storia della sua vita davanti all’uomo che, sostiene, l’ha resa un inferno. E di cui adesso ha paura. Anni di presunti soprusi dove non sono mancate umiliazioni, fino a decidere di dare un taglio netto con il passato. La sofferenza della donna si legge sul volto. Quando entra a palazzo di giustizia accolta dal suo avvocato Massimo Rossi, senza guardarsi intorno. S’infila nell’aula a piano terra, il gup Chiara Minerva dice qualcosa. Avviene tutto a porte chiuse per tutelare vittima e indagato. Poi si spostano al terzo piano: è qui che si svolge, nell’aula protetta dove vengono ascoltati spesso anche i minorenni, l’incidente probatorio. Inizia intorno alle 12.15 per terminare alle 14. Nel mezzo la storia di una donna ...