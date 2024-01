Nuovo stadio Milan | approvata la delibera dal Comune di San Donato

(Di giovedì 25 gennaio 2024) Ilè tornato molto competitivo e si prepara per la partita del campionato di Serie A contro il Bologna. Un argomento caldissimo è sempre quello delloe le ultime notizie sono sempre più interessanti. “La giunta comunale di Sanesedi valutare positivamente la percorribilità della proposta iniziale” riguardo la realizzazione deldel“dando atto che la successiva fase operativa deve essere condotta attraverso uno specifico accordo di programma previa richiesta di promozione dello stesso da parte del Sindaco”. E’ quanto riportato nellasulla proposta di variante urbanistica per l’area San Francesco. Il sindaco Francesco Squeri ha spiegato in ...

Nuovo stadio Milan, il sindaco Squeri in conferenza: "Impianto da 70 mila posti, inaugurazione a ottobre 2028. Per San Donato più vantaggi che svantaggi" ...Entusiasta il Presidente di Lega Pro Matteo Marani che ha parlato così del nuovo accordo: “È sempre più un orgoglio far parte della Serie C NOW. La definizione della partnership con Cattolica, ...Il Milan continua a lavorare per la creazione del suo nuovo stadio: c'è l'annuncio sull'eventuale data di inaugurazione.