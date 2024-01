Nuovo laboratorio di Farmacotossicologia all’Asp di Trapani

(Di giovedì 25 gennaio 2024)(ITALPRESS) – L’Asp diha inaugurato ildi, appartenente all’Unità Operativa Complessa di Sanità Pubblica. La struttura è stata progettata con l’obiettivo di garantire un elevato standard di qualità tecnico-analitica, con particolare attenzione agli aspetti medico-legali.“Ildidell’Asp disi posiziona al vertice tra i laboratori presenti in Sicilia, rappresentando un punto di riferimento a livello nazionale per diverse attività – ha dichiarato il commissario straordinario dell’Azienda sanitaria provinciale, Vincenzo Spera -. L’investimento di 513 mila euro con l’acquisto di uno spettrometro di massa altamente sofisticato, unitamente ad altre attrezzature di ...

“Il lavoro intorno al nuovo laboratorio antidoping si completerà a cavallo del 2024 e 2025” . Sono queste le parole del Ministro per lo Sport e per ... (sportface)

TRAPANI (ITALPRESS) – L’Asp di Trapani ha inaugurato il nuovo Laboratorio di Farmacotossicologia, appartenente all’Unità Operativa Complessa di Sanità Pubblica. La struttura è stata progettata con l’o ...Laboratori musicali in carcere per i detenuti che comporranno anche la giuria per un nuovo premio, "La casa in riva al mare", da assegnare ad uno degli otto finalisti della 35/a edizione di Musicultur ...(Teleborsa) - Fabbrica, controllata statunitense di Somec, società specializzata nella progettazione, produzione e installazione di opere complesse chiavi in mano in ambito civile e navale, si è aggiu ...