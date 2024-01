Nuovi asset per le forze di Kyiv Ecco cosa si è deciso al Contact Group

(Di giovedì 25 gennaio 2024) “Gli ucraini sono stati incredibilmente creativi nell’utilizzo delle capacità dei droni. E anche i russi si sono adattati e hanno imparato a usare queste capacità” così ha commentato Celeste Wallander, assistente del segretario alla Difesa statunitense per gli affari di sicurezza internazionale, dopo una riunione dell’Ukrainian Defenseguidato dal Pentagono, nato nell’aprile del 2022 (a ridosso dell’inizio dell’invasione russa dell’Ucraina) e comprendente al suo interno quasi cinquanta Paesi aderenti. I sostenitori internazionali dell’Ucraina, riuniti in questo format, hanno promosso una nuova serie di sforzi atti a rifornire l’esercito dicon un numero significativo di droni e veicoli blindati, con l’obiettivo di renderlo “all’avanguardia” nella sua lotta contro gli invasori russi. Una lotta caratterizzata per la ...

Al termine della riunione dei Paesi impegnati a supportare lo sforzo bellico ucraino sono state annunciate numerose nuove iniziative. L’obiettivo è quello di rendere “all’avanguardia” le forze armate ...In breve, viviamo in un mondo con problemi complessi e intrecciati che creano rischi e opportunità per gli investitori. Il tema polycrisis prevede un’esposizione nella difesa, negli asset fisici, ...Il 27 dicembre l’oro ha raggiunto un nuovo massimo storico a 2.077 e ha chiuso il 2023 ... ma anche le azioni dell’oro come asset class. Riteniamo che i minatori d’oro siano in una posizione ...