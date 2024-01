Nuova bufera sullo chef Salt Bae | conto salato da 100mila euro per 4 persone E i follower si indignano

(Di giovedì 25 gennaio 2024) Tornano a far discutere i prezzi praticati daBae , loturco che già numerose volte ha scatenato polemiche infuocate sul web e sui social per gli scontrini esosi emessi nel suo ristorante Nurs e Steakhouse. Qualche mese fa ilda 161mila, ora la polemica è nata per undaper quattro. Bae ha condiviso un reel su Instagram mostrando uno scontrino in cui...

Spuntano aggiornamenti clamorosi sul caso Negreira che sta travolgendo la classe arbitrale in Spagna : le rivelazioni di un ex fischietto di Prima ... (itasportpress)

Nuovo capitolo calcistico per il figlio della bandiera romanista Francesco Totti. Il nome in questione è Cristian Totti, classe 2005’, che dopo una beve parentesi con la primavera del Frosinone durata ...La fattoria è la nostra piccola versione della vasta e grande Madre natura". Una fattoria che è anche un laboratorio di idee, come il nuovo progetto di moda, lanciato da poco: una collaborazione con ...La contestata direzione di Rapuano a Riyad, l'incappucciato che davanti alle Iene spara a zero sul sistema, i veterani richiamati precipitosamente in campo, le beghe preelettorali per la presidenza de ...