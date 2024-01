Nuoto sincronizzato Azzurra | medaglie e buoni risultati

(Di giovedì 25 gennaio 2024) La terza prova del campionato regionale di(categoria "junior e assoluti") si è svolta nei giorni scorsi nella piscina di Colle Val d’Elsa, in una competizione che ha visto sfidarsi le migliori agoniste toscane. E le nuotatrici dell’possono essere nel complesso soddisfatte deiraggiunti. Sul gradino più alto del podio, nella prima gara, è salita Sara Ciolini, seguita al secondo posto dalla compagna di squadra Margherita Santini. E nella manche successiva, le due atlete hanno confermato le rispettive posizioni, seguite dalla compagna Aurora Ballotti che si è aggiudicata una medaglia di bronzo. Alla kermesse hanno preso parte conriscontri anche Ginevra Magelli, Elisa Vannucchi, Olivia Mazzoni, Ilenia Boscaino, Costanza Piscicelli, Elisabetta Ferrara, ...

