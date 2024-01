Nuoto Esordienti | la Futura festeggia tre ori

(Di giovedì 25 gennaio 2024) Medaglie e piazzamenti nel complesso incoraggianti, ottenuti nell’ambito della seconda prova invernale dedicata alle categorie. Questo il bottino portato a casa dai nuotatori e della nuotatrici della, scesi in vasca pochi giorni fa a Lucca. Sul gradino più alto del podio sono saliti Niccolò Barni nei 50 stile (che ha poi agguantato un argento nei 100 rana) Maria Francesca Di Perna nei 50 dorso ed Emma Rose Bertini nei 100 farfalla. Leonardo Giusti ha ottenuto un argento nei 50 dorso e un bronzo nei 100 rana, mentre hanno chiuso con una medaglia di bronzo a testa Alessio Rrotani nei 100 farfalla e Giorgia Gheri nei 100 stile. Alla manifestazione, per il club presieduto da Roberto Di Carlo, hanno partecipato con buoni riscontri anche i vari Francesco Farinacci, Chiara Chellini, Margherita Naldi, Achille Campani, Alberto Paoli, ...

Cominciano a fare sul serio i più giovani nuotatori del Nuoto Sub Faenza, tornati con dieci medaglie da Imola dove domenica scorsa era in programma la 1^ ...Cominciano a fare sul serio i più giovani nuotatori del Nuoto Sub Faenza, tornati con dieci medaglie da Imola dove domenica scorsa era in programma la 1^ prova del Campionato regionale Libertas per le ...Fine settimana,dal 26 al 28 gennaio, dedicato al nuoto in Lussemburgo con il tradizionale Euromeet. Saranno presenti Anita Bottazzo (Fiamme Gialle/Imolanuoto), Martina Carraro (Fiamme Azzurre), Ariann ...