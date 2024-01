Nuoto | assegnati a Parigi i Campionati Europei del 2026 Gare di fondo ancora sulla Senna

(Di giovedì 25 gennaio 2024) Dopo i Giochi Olimpici del 2024,ospiterà tra due anni anche la 38ma edizione deidi. European Aquatics, la Federazione europea delle discipline acquatiche, ha infatti annunciato quest’oggi l’assegnazione alla capitale francese della rassegna continentale che si terrà dal 25 luglio al 9 agosto del. Per l’occasione verrà celebrato il 100° anniversario del primo Campionato Europeo di, andato in scena a Budapest nell’agosto 1926. “Siamo entusiasti di avere l’opportunità di organizzare il nostro evento di punta a soli due anni da quelli che ci aspettiamo saranno degli eccellenti Giochi Olimpici e che segnano il 100° anniversario del nostro primo Campionato Europeo a Budapest nel 1926. La Francia ha una lunga tradizione di successo nel nostro ...

Dopo i Giochi Olimpici del 2024, Parigi ospiterà tra due anni anche la 38ma edizione dei Campionati Europei di nuoto. European Aquatics, la Federazione europea delle discipline acquatiche, ha infatti ...