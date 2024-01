Novità Microsoft Teams | Galleria Riunioni Ottimizzata e Tema Chiaro

Microsoft Store : Notifiche Installazione in Arrivo! Novità con l’Aggiornamento 22312 Il Microsoft Store sta per regalare agli utenti un’esperienza ... (windows8.myblog)

Microsoft Aggiunge Funzionalità IA a Note pad : Ultima Novità del Blocco Note di Windows 11 Microsoft sta lavorando per implementare Funzionalità di ... (windows8.myblog)

Novità in Clipchamp : Microsoft annuncia aggiornamenti e nuove funzionalità

Novità in Clipchamp: Microsoft annuncia aggiornamenti e nuove funzionalità Microsoft ha annunciato nuove e interessanti migliorie per Clipchamp, il ... (windows8.myblog)