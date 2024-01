Novità da Bologna | Napoli | Monza e Udinese

Leggi su sbircialanotizia

(Di giovedì 25 gennaio 2024) Ultime in vista delle gare della 22esima giornata di Serie A al via da venerdì, parola a Thiago Motta Thiago Motta, allenatore del, è intervenuto in conferenza stampa in vista del match contro il Milan di Stefano Pioli. Le sue dichiarazioni sulle condizioni di Karlsson e Saelemaekers: "Alexis viene da uno stop più