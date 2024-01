Nove Comedy Club con Maurizio Battista stasera su NOVE streaming

Leggi su ascoltitv

(Di giovedì 25 gennaio 2024)è una serie comica la cui quarta puntata va in onda in chiaro su, giovedì 25 gennaio 2024, alle ore 21,25 in prima tv. Protagonista della serata,con il suo show– Do you remember?Do you remember? è un programma di stand-upcon protagonista il comico romano. Ricordi quando eravamo bambini e ci divertivamo con le cose più semplici? Ricordi quando giocavamo a calcio nel cortile con i nostri amici e non pensavamo ad altro che a ...