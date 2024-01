Novantenne e il poliziotto in pensione vicino di casa incastrano truffatore

(Di giovedì 25 gennaio 2024) La Spezia, 25 gennaio 2024 –sventa truffa chiamando ildi, che è unin: arrestato dalla polizia. È stata un’operazione lampo quella condotta martedì dalla squadra mobile della Questura spezzina che ha tratto in arresto, in flagranza di reato, un uomo responsabile di un tentativo di truffa aggravata ad una persona anziana. Nell’ultimo periodo è stato rilevato un forte incremento delle truffe telefoniche verso gli anziani, solitamente consumate ingenerando nelle vittime il timore di un pericolo immaginario ovvero l’erroneo convincimento di assecondare le richieste di un familiare in difficoltà. Il denominatore comune è che l’interlocutore, dopo aver vinto la diffidenza delle vittime, le induce a farsi consegnare soldi o preziosi. Nell’ottica di prevenire ...

