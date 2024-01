Nota di FdI contro Repubblica | il nostro brogliaccio vi infastidisce? Non vi chiederemo il permesso

(Di giovedì 25 gennaio 2024)se la prende con la “velina nera”, Massimo Giannini parla di “manganello sovranista” e poi lancia accuse al sottosegretario Fazzolari che sarebbe il regista della “propaganda nera”. Tutta questa abbondanza di nero per il bollettino interno di Fratelli d’Italia, Ore 11, dove si sottolinea ciò che è evidente a tutti e da tempo. E cioè cheè ostile al governo di Giorgia Meloni. Non proprio uno scoop insomma, ma tale da impensierire il partigiano Giannini che denuncia la “capocrazia” meloniana. Unadi Fratelli d’Italia commenta lo scomposto attacco ricevuto dai velinari rossi di. “Oggi monografia didedicata allavoro di Ore 11 a cui è riservata l’intera prima pagina e una serie di articoli. Qual è il grande scandalo sollevato da ...

"Da quando sono parlamentare frequento settimanalmente la stazione di Barletta per prendere il treno che mi porta a Roma. E allora capita che problemi, che pur sai che esistono, si evidenziano sotto g ...Il governo ha previsto uno stanziamento complessivo di più di 1 miliardo di euro per sostenere 14 milioni di anziani, le loro famiglie e chi li assiste ...“Il disegno di legge sull’Autonomia Differenziata approvato in Senato spacca l’Italia e tradisce il SUD. Un attentato all’unità risorgimentale del Paese che rende inesigibili una serie di diritti fond ...