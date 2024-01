Norma salva-anziani | sostegno all’assistenza per 25mila indigenti Ecco cosa prevede

Leggi su quotidiano

(Di giovedì 25 gennaio 2024) Roma, 25 gennaio 2024 – Si chiamerà "prestazione assistenziale universale" e sarà destinata, dal 2025, agliultraottantenni non autosufficienti, con un livello di bisogno assistenziale gravissimo e con un Isee inferiore a 6mila euro. L’assegno, erogato dall’Inps, ingloberà l’attuale indennità di accompagnamento pari a 531,76 euro e arriverà a 1.380 euro mensili, con un incremento del 200 per cento, da poter spendere per pagare badanti o assistenti familiari o altri servizi. È questa la misura chiave del decreto legislativo approvato ieri in via preliminare dal governo, in attuazione della delega varata durante l’esecutivo Draghi, e che, nella prima fase sperimentale, sarà destinata a 25 mila, per essere gradualmente estesa negli anni con l’aggiunta di nuove risorse. “È una riforma di cui andiamo orgogliosi e che l’Italia aspettava da ...