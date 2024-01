Nordio annuncia tre nuovi concorsi in magistratura | si cercano 1 300 magistrati

Leggi su quifinanza

(Di giovedì 25 gennaio 2024) All’inaugurazione dell’anno giudiziario il ministro della Giustizia Carloha aperto ainper il 2024, consapevole che questo darà l’anno in cui “la giustizia sarà forza motrice di una rinnovata crescita del Paese”. Il Guardasigilli, infatti, si è detto interessato in prima persona ad avere nuove risorse per la giustizia in Italia, con l’obiettivo di immettere nel circuito dellasempre più unità. Motivo per il quale la notizia di trein, con la ricerca di oltre 1.300ordinari, farà di certo piacere a chi nell’anno ha intenzione di partecipare. TreinNuove risorse, nuove ...