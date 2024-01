Nonostante il divieto di avvicinamento | prende a schiaffi la moglie in strada | arrestato 48enne pontino

Leggi su dayitalianews

(Di giovedì 25 gennaio 2024) Pubblicato il 25 Gennaio, 2024 I carabinieri della Tenenza di Fondi sono intervenuti ieri pomeriggio per rendere esecutiva una ordinanza di applicazione della misura cautelare della custodia in carcere, emessa dal Tribunale di Latina, nei confronti di uomo residente nello stesso comune, nato nel 1976. Il soggetto veniva quindidopo una richiesta di aggravamento, effettuato dalla Tenenza dei Carabinieri, visto che lo scorso 17 gennaio violava la misura deldialla ex; non solo. Recatosi nei pressi della sua abitazione, la fermava colpendola con deglial volto e fuggendo poco dopo.