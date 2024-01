Non Stop | tutto quello che c’è da sapere sul film

Leggi su tpi

(Di giovedì 25 gennaio 2024) Non: trama, cast e streaming delsu Italia 1 Stasera, giovedì 25 gennaio 2024, alle ore 21,20 su Italia 1 va in onda Nondel 2014 diretto da Jaume Collet-Serra, con protagonista Liam Neeson, coppia che ha già lavorato insieme per ilUnknown – Senza identità (2011). Ma vediamo insieme tutte le informazioni nel dettaglio. Trama L’agente federale William “Bill” Marks si trova su un jet in volo da New York a Londra seduto accanto a Jen Summers. Dopo il decollo, improvvisamente, un individuo anonimo comincia a mandargli messaggi intimidatori, dicendogli che se non verserà 150 milioni di dollari su un conto, ogni 20 minuti morirà un passeggero. Impaurito dalle minacce si rivolge ad un suo collega, Jack Hammond, che però non gli crede, convinto che sia solo uno scherzo. Bill non si ...