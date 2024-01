Non devi mai far vincere il bilanciere

Leggi su ultimouomo

(Di giovedì 25 gennaio 2024) Giulia Imperio è una weightlifter, una sollevatrice di pesi italiana di ventidue anni che gareggia nella categoria dei 49 chili. Il weightlifting è una specialità dell’atletica pesante che si articola in due esercizi: lo strappo, in cui l’atleta solleva ilfin sopra alla testa con un movimento unico, e lo slancio, in cui l’attrezzo viene portato fino alle spalle per poi distendere le braccia. In gara si eseguono questi due gesti con un massimo di tre tentativi per ognuno; per la classifica finale viene sommato il peso delle due alzate e vince chi ha sollevato di più. Considerando le sue migliori performance in carriera, Imperio è arrivata a sollevare 85 chili di strappo e 100 chili di slancio. Nonostante la giovanissima età, nel 2022 Imperio si è laureata campionessa europea (aggiudicandosi l’argento l’anno successivo) e campionessa dei Giochi del ...