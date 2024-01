NoiPA | lavori straordinari sul sito | portale inaccessibile agli utenti dalle 20 di venerdì 26 gennaio alle 7 di lunedì 29

(Di giovedì 25 gennaio 2024) A partireore 20:00 di26non sarà possibile accedere al, per consentire alcuni interventi tecnici di manutenzionea. Il sistema tornerà nuovamente disponibile a partireore 07:00 di29. L'articolo .

A partire dalle ore 20:00 di venerdì 26 gennaio non sarà possibile accedere al portale NoiPA, per consentire alcuni interventi tecnici di manutenzione straordinaria. Il sistema tornerà nuovamente disp ...I dipendenti della Pubblica Amministrazione sono in attesa di ricevere il loro primo stipendio del 2024. Secondo il Decreto Legge n. 350/2001, gli stipendi dei dipendenti statali vengono erogati dal..