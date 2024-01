NJPW | Un commosso Okada saluta e ringrazia il pubblico della Korakuen Hall

Leggi su zonawrestling

(Di giovedì 25 gennaio 2024) Nell’ultimo decennio Kazuchikaè riuscito completamente a ribaltare la sua carriera passando da un jobber nella TNA di Hogan/Bischoff ad un pluricampione del mondo in, un wrestler da cinque stelle Meltzer (e più), ma soprattutto un volto totale per il Giappone. Ora questo percorso d’oriente si fermerà, perché una volta scaduto il suo contratto in data 31 gennaio, il “Rainmaker” diverrà di fatto un free agent. Nella giornata di ieri durante la Road To New Beginning, Kazuchika, Hiroshi Tanahashi e Tomohiro Ishii, hanno difeso con successo i NEVER Openweight Six-Man Tag Team titles contro i TMDK e subito dopo il leader del CHAOS ha effettuato un commovente promo davanti al, essendo di fatto il suo ultimo match in carriera (per il ...