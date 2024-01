Nicoli | la sfida sul ring Diretto azzurro per Parigi | La finale al preolimpico e avrò i Giochi in pugno»

Leggi su ilgiorno

(Di giovedì 25 gennaio 2024) La scintilla è scattata otto anni fa. Una ragazzina che faceva tuffi, nella Milano in cui è nata. La vita la porta a Pavia, dalla città alla provincia. Impossibile proseguire con trampolini e piattaforme e allora Rebecca, classe ’99, coi 17 anni in cui mescola rabbia e grazia, fa la scelta di affidare il suo istinto per lo sport alla nobile arte del pugilato. Un carpiato, vista da fuori, se non fosse che la ragazzina ha idee dirette come un jab e le esprime da subito al maestro Gianni Birardi, al momento del primo incontro: "Dove voglio arrivare? Io voglio vincere l’oro olimpico". Comincia presto la scalata: in pochi mesi conquista un titolo italiano Youth nei 69 kg e qualcuno nell’ambiente comincia a pensare che quel sogno non sia più la “sparata” di una volitiva ragazzina. Nel frattempo è scesa ai 60 kg, categoria in cui ha disputato i ...