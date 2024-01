NFL | arrivano le finali divisionali | l’ultimo passo prima della notte del Superbowl

Leggi su cityrumors

(Di giovedì 25 gennaio 2024) Nel football americano siamo alla stretta finale e sono rimaste in quattro le franchigie che domenica prossima si giocheranno l’accesso al gran ballo di Las Vegas dell’11 febbraio prossimo Pronostici rispettati nelle semidei playoffs di football americanoNational Football League che si sono disputate nello scorso weekend. Alla fine di quattro partite molto intense, giocate anche al gelo o sotto una pioggia torrenziale, a spuntarla sono state quelle che i bookmakers davano come favorite. Kansas City Chiefs contro i Baltimore Ravens per la AFC e San Francisco 49ers contro Detroit Lions per la NFC. Jackson dei Baltimore Ravens – Cityrumnors.it – Ansa foto Per lavolta nella storia, il Super Bowl approderà a Las Vegas, designata come località nonostante i Las Vegas Raiders siano stati eliminati già nel corso ...